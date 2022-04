Tiroteio deixa mortos e feridos na Califórnia

Apoie o 247

Agência Sputnik - Ao menos 13 pessoas foram atingidas a tiros na cidade de Sacramento na Califórnia, nos Estados Unidos, informou a polícia hoje (3), citada pela mídia.

De acordo com o representante da polícia, o sargento Zach Eaton, o incidente ocorreu na noite deste domingo, no centro da cidade.

Segundo relatos iniciais, seis pessoas foram declaradas mortas no local do incidente.

O representante do Departamento de Polícia de Sacramento não informou se o suspeito do ataque está ainda à solta ou já foi detido, mas instou as pessoas a evitar a área. Os policiais estão investigando o tiroteio.

Os relatos da mídia sugerem que um homem de carro abriu fogo contra uma multidão perto do restaurante El Santo, disparando até 50 balas e fugindo do local.

