Tiroteio deixa mortos e feridos nos EUA

Autoridades do estado de Maryland (EUA) confirmaram que o atirador foi morto no local, após um confronto com a polícia edit

247 - Um atirador deixou mortos e feridos nesta quinta-feira (9) em Smithsburg, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Autoridades confirmaram que o atirador foi morto no local, após um confronto com a polícia.

Outras duas ações do tipo no fim de semana ocorreram, com um saldo de 9 mortos e 28 feridos, entre Filadélfia, na Pensilvânia, e Saginaw, em Michigan.

Outros episódios do tipo vêm acontecendo nos EUA nas últimas semanas. A organização Gun Violence Archive relatou quase 240 tiroteios em massa desde o começo deste ano. Foram mais de 18,5 mil mortes, entre homicídios e suicídios, de acordo dados divulgados no último domingo (5).

