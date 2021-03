Tiroteio é registrado em escola do Arkansas, Estados Unidos, no primeiro dia de aulas presenciais

Sputnik - Nesta segunda-feira (1º), um tiroteio foi registrado em escola primária da cidade de Pine Bluff, no estado norte-americano do Arkansas. Nesta data, foram reiniciadas as atividades presenciais na escola.

Conforme publicou a rede ABC News, o tiroteio ocorreu na escola primária de Watson Chapel. Pelo menos um estudante foi ferido e seus pais já foram notificados.

Ainda segundo a ABC News, todos os estudantes estão seguros e o tiroteio foi um "incidente isolado". As escolas foram fechadas na região e as autoridades já trabalham no caso.

Nesta segunda-feira (1º) as aulas presenciais em Pine Bluff foram reiniciadas, após as restrições impostas em meio à pandemia da Covid-19.

