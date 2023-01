Tiroteio mata ao menos 7 pessoas em sinagoga de Israel

O caso ocorreu no bairro de Neve Yaakov, em Jerusalém edit

Reuters — Um ataque a tiros em uma sinagoga em Israel matou ao menos sete pessoas e feriu outras cinco na noite desta sexta-feira (27).

O caso ocorreu no bairro de Neve Yaakov, em Jerusalém. Segundo o jornal Times of Israel, o serviço de emergência foi chamado para atender ao menos dez vítimas no local. O atirador, segundo a polícia, foi morto.

Segundo testemunhas, um homem chegou de carro à sinagoga e, aparentemente, atirou de forma indiscriminada. Ele teria tentado fugir, mas foi capturado próximo do bairro palestino Beit Hanina, em Jerusalém Oriental. Uma pistola foi apreendida, e policiais fazem buscas por suspeitos que possam ter ajudado o atirador.

A ação se dá em um momento de crescente tensão em Israel. A morte de ao menos dez palestinos em ações do Exército israelense nesta quinta (26) exacerbou a crise com a Palestina e fez crescer o temor de um conflito mais amplo por parte da comunidade internacional.

Na madrugada desta sexta, Israel reportou o lançamento de foguetes da Faixa de Gaza e respondeu com uma série de ataques aéreos. O grupo Jihad Islâmica disse que a ofensiva leva a mensagem de que "o inimigo deve permanecer alerta, porque sangue palestino derramado custa caro".

As vítimas do ataque desta sexta não foram identificadas, mas a polícia informou que entre os feridos estão uma mulher de 70 anos e dois jovens, de 20 anos e 14 anos —os três estão em estado crítico.

O Departamento de Estado americano condenou o que chamou de "aparente ato terrorista" em Jerusalém.

