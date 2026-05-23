Tiroteio perto da Casa Branca deixa dois feridos e mobiliza Serviço Secreto

247 - Duas pessoas foram baleadas em um confronto com agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos nas proximidades da Casa Branca neste sábado (23), em Washington. O episódio ocorreu perto do cruzamento da Pennsylvania Avenue com a 17th Street Northwest e provocou um bloqueio temporário na área, enquanto jornalistas e funcionários foram orientados a buscar abrigo.

As informações são da CNN. De acordo com a reportagem, agentes da divisão uniformizada do Serviço Secreto haviam sido acionados após relatos de uma pessoa disparando uma arma. As circunstâncias exatas do confronto ainda não estavam esclarecidas.

Repórteres que estavam na Casa Branca relataram ter ouvido o que pareceram ser dezenas de disparos. A movimentação levou integrantes da imprensa que estavam no gramado norte a serem conduzidos rapidamente para a sala de briefing, onde receberam ordem para permanecer protegidos.

Dentro do complexo, agentes do Serviço Secreto alertaram sobre “disparos” e gritaram “abaixem-se” enquanto reforçavam a segurança. Após o episódio, agentes armados com fuzis foram vistos circulando pelo gramado norte e bloqueando o acesso à sala de imprensa.

O bloqueio foi suspenso pouco depois das 18h45, no horário da Costa Leste dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump estava na residência da Casa Branca no momento do incidente.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou na rede X que a agência acompanhava a ocorrência e apoiava o trabalho do Serviço Secreto. “Está no local e apoiando o Serviço Secreto na resposta a disparos perto dos terrenos da Casa Branca — atualizaremos o público assim que pudermos”, declarou Patel, em tradução para o português.

A jornalista Selina Wang, correspondente-chefe da ABC News na Casa Branca, publicou um vídeo na rede X que mostra o momento em que os aparentes disparos foram ouvidos e ela se abaixou para se proteger.

“Eu estava no meio de uma gravação no meu iPhone para um vídeo social no gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os disparos. Soou como dezenas de tiros. Fomos orientados a correr para a sala de imprensa, onde estamos agora”, escreveu Wang, em tradução para o português.

O caso ocorreu menos de um mês depois de outro episódio de violência nas proximidades da Casa Branca, durante o jantar da Associação dos Correspondentes. Na ocasião, jornalistas e integrantes do governo Trump também se abaixaram para se proteger após disparos.

O suspeito daquele ataque, Cole Tomas Allen, atravessou correndo um ponto de segurança com uma espingarda e trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, segundo imagens de segurança. Ele se declarou inocente das acusações de tentativa de assassinato contra Trump e de outros crimes.

A investigação sobre o incidente deste sábado segue em andamento.