Tiroteio perto do Pentágono deixa 1 morto e 2 feridos. Departamento de Defesa dos EUA é fechado

Sputnik - O Pentágono, sede do Departamento de Defesa norte-americano, Washington, EUA, foi fechado após tiroteio em uma parada de ônibus a poucos passos do prédio. O atirador foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas.

O Pentágono está encerrado, sem permissão de entrada de pessoal, devido a um tiroteio que aconteceu do lado de fora do prédio, em uma parada de ônibus, de acordo com a Agência de Proteção da Força do Pentágono (PFPA, na sigla em inglês), citada pelo portal CBS Baltimore nesta terça-feira (3).

Segundo o portal Político, o atirador foi morto por um policial do Pentágono. Um outro policial ficou ferido e está sendo transportado para procurar atendimento médico. Uma terceira pessoa também ficou ferida. Não há suspeitos adicionais e o local do incidente é seguro, afirmaram as autoridades.

O incidente ocorreu do lado de fora do prédio, na plataforma do Metro Bus, uma das principais entradas do Pentágono, utilizada por milhares de pessoas todos os dias que entram e saem do prédio, afirma a mídia.

Bombeiros do condado de Arlington relataram "vários pacientes". Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o que seriam manobras de reanimação cardiopulmonar sendo administradas em pelo menos duas pessoas.

​O Pentágono suspendeu o encerramento e reabriu. O corredor dois e a entrada pelo metrô permanecem fechados. O corredor três está aberto ao tráfego de pedestres.

A parada de ônibus e a estação de metrô ficam localizadas a poucos metros do prédio do Pentágono. A estação de metrô do Pentágono foi fechada em março de 2020 depois que um homem foi fatalmente esfaqueado na plataforma.

