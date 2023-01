Tiroteio termina com nove mortos na Califórnia

Apoie o 247

247 - Um tiroteio foi registrado nesse sábado (21) na cidade de Monterey Park, no estado da Califórnia, Oeste dos Estados Unidos. De acordo com o "Los Angeles Times", o ataque aconteceu por volta das 22h no horário local, próximo a uma comemoração pela chegada do Ano Novo Lunar.

Nove pessoas morreram, de acordo com a polícia do condado de Los Angeles.

Não há informações sobre a prisão do suspeito, mas o "L.A. Times" ouviu o relato de uma testemunha. Ela disse que um homem estava com uma arma semiautomática.

