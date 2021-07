Todas as tropas dos EUA e da Otan saíram da base aérea de Bagram, no Afeganistão, informa militar americano

Todas as tropas da Otan e dos Estados Unidos já saíram da base aérea de Bagram, disse um oficial da defesa dos EUA nesta sexta-feira edit

Sputnik - Todas as tropas da Otan e dos Estados Unidos já saíram da base aérea de Bagram, disse um oficial da defesa dos EUA nesta sexta-feira (2), sinalizando que a retirada completa das forças estrangeiras do Afeganistão é iminente.

"Todas as forças da coalizão saíram de Bagram", confirmou um oficial sob anonimato, sem especificar no entanto quando ocorreu a saída das últimas tropas da base, localizada 50 quilômetros ao norte de Cabul. Ele também não disse quando a base será oficialmente entregue às forças afegãs.

Durante décadas, Bagram foi a principal base das operações estratégicas dos EUA no solo afegão, onde a longa guerra contra os talibãs e seus aliados da Al-Qaeda foi travada com ataques aéreos e missões de reabastecimento provenientes do aeródromo de Bagram.

Os militares norte-americanos e as tropas da Otan estão na fase final de 20 anos de envolvimento militar no Afeganistão, devendo levar de volta para casa as tropas restantes até 11 de setembro deste ano.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.