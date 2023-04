"Todos estão fugindo do dólar, e essa é uma tendência que vai continuar", diz Lavrov

Apoie o 247

247 - Em coro com o que tem dito a China e com o que declarou o presidente Lula (PT) durante viagem ao país asiático, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov afirmou que “todos estão fugindo do dólar, e essa é uma tendência que vai continuar”.

"O presidente Lula falou enquanto em Pequim, ele pediu que o dólar americano fosse abandonado e que os países dependessem mais de suas moedas nacionais no comércio global. Acho que essa é uma tendência que vai continuar. Os americanos basicamente não estão nas medições, atirando nas próprias costas ao fazer isso porque estavam no comando do sistema financeiro global usando o papel dominante do dólar. E agora todos começaram a fugir. Ainda não está acontecendo rápido, mas tenho certeza que essa tendência será cada vez mais óbvia. O caminho das sanções, sempre dissemos, que é o caminho para lugar nenhum", declarou Lavrov.

