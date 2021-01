Toque de recolher não será suspenso por causa de 'poucos idiotas', diz ministro da Holanda

Sputnik - O governo dos Países Baixos não suspenderá o toque de recolher imposto na país por causa de "alguns idiotas", disse o ministro das Finanças, Wopke Hoekstra, após protestos em massa na nação europeia.

O toque de recolher está em vigor no país europeu desde o dia 23 de janeiro.

"Não vamos capitular diante de alguns idiotas", disse Hoekstra, nesta terça-feira (26) em um comentário sobre se o governo estava considerando suspender o toque de recolher em meio aos protestos, conforme citado pela emissora holandesa NOS.

A polícia do país prendeu mais de 180 pessoas em uma terceira noite de distúrbios em várias cidades, onde grupos de rebeldes atearam fogo, jogaram pedras e saquearam lojas, na onda de violência desencadeada pelo toque de recolher.

Os Países Baixos estão em lockdown desde o dia 15 de dezembro de 2020. Todas as lojas não essenciais estão fechadas, junto com restaurantes, lanchonetes, teatros, museus, academias, piscinas, salões de beleza e cassinos. As escolas mudaram para o ensino a distância em 16 de dezembro.

​As pessoas reagiram ao toque de recolher e à extensão do bloqueio até 9 de fevereiro tomando as ruas no fim de semana passado. Protestos violentos estouraram em todo o país, com epicentro em Amsterdã.

Em algumas cidades, como Haarlem e Roterdã, a polícia reprimiu os manifestantes, disparando gás lacrimogêneo e usando canhões de água. Conflitos entre manifestantes e policiais ocorreram nas cidades de Amersfoort e Hertogenbosch.

