Torre Eiffel, Louvre e outros pontos turísticos de Paris fecham as portas contra avanço do coronavírus

Da RFI - A Companhia de Exploração da Torre Eiffel anunciou o fechamento do monumento parisiense a partir desta sexta-feira, 13, por causa da pandemia de coronavírus. A companhia afirmou que espera "poder reabrir muito em breve, quando a situação da saúde permitir".

O Museu do Louvre, em Paris, anunciou nesta sexta-feira que fechará suas portas a partir das 18h desta sexta-feira (13) sem previsão para reabertura. O fechamento faz parte da série de medidas para evitar o avanço do coronavírus no país.

“Conforme às diretivas do governo, o museu do Louvre fecha sexta 13 de março às 18h até segunda ordem”, indicou o museu em um comunicado público. As exposições “Albrecht Altdorfer” e “De Donatello à Michelangelo”, previstas para começarem em abril e maio, serão adiadas.

O Castelo de Versalhes, que recebe cerca de 10 milhões de visitantes por ano, também fechará suas portas a partir de hoje.

O fechamento de pontos turísticos de grande importância para a França foi anunciado horas depois do governo francês proibir reuniões e eventos com mais de cem pessoas com o objetivo de frear a disseminação do coronavírus.

A medida deve afetar também outros museus, castelos, cinemas e salas de teatro de todo o país.

"A ideia é garantir que possamos frear a progressão e circulação do vírus", afirmou o primeiro-ministro Edouard Philippe.

Escolas e universidades fechadas

A Grécia anunciou também nesta sexta o fechamento de todos seus museus e sítios arqueológicos.

França, Bélgica e Portugal aderiram ainda à lista de países que fecharam seus estabelecimentos escolares. Na Irlanda, todas as escolas, creches e universidades ficarão fechadas a partir desta sexta-feira.

Na Alemanha, a maioria das regiões anunciou que fechará as escolas.

A Áustria anunciou o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais.

Mais de 5.000 mortos

Desde dezembro, mais de 135.640 casos foram registrados em 122 países e territórios, incluindo 5.043 mortes.

Ao todo, 3.176 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus na China continental; 1.016, na Itália; e 514, no Irã. Até o momento, estes três países registram o maior número de óbitos pelo coronavírus.

Dois primeiros casos foram confirmados na África Oriental: um no Quênia e um na Etiópia.