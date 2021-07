Tour de France manda recado para o mundo no asfalto: "Fora Bolsonaro" (vídeo)

O vídeo correu o mundo pelas redes com a hashtag #3JForaBolsonaro edit

Revista Fórum - As provas do Tour de France, o circuito de ciclismo mais antigo do mundo e que está em sua 108ª edição, teve uma surpresa neste sábado (3).

Trecho onde acontece a prova amanheceu pichado com a inscrição Fora Bolsonaro.

O vídeo correu o mundo com a hashtag #3JForaBolsonaro e viralizou nas redes. Veja abaixo:

E a Tour de France, competição de ciclismo de estrada realizada na França, não podia deixar de dar o recado: FORA BOLSONARO. Video: 1nstajame5 #3J #3JPovoNasRuas #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/lIoC1U9txr — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 3, 2021

