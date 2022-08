Trabalhadores da Amazon no Reino Unido protestam por aumento salarial, diz sindicato

Segundo o sindicato, a Amazon continua rejeitando trabalhar com sindicatos para oferecer melhores condições de trabalho e salários justos edit

Apoie o 247

ICL

LONDRES (Reuters) - Centenas de trabalhadores da Amazon em um centro de distribuição em Tilbury, no sudeste da Inglaterra, saíram em protesto por melhores salários, disse o sindicato GMB, o mais recente sinal de descontentamento da força de trabalho à medida que o aumento do custo de vida desencadeia greves em todos os setores no país.

"A Amazon continua rejeitando trabalhar com sindicatos para oferecer melhores condições de trabalho e salários justos. O uso repetido de contratos de curto prazo visa minar os direitos dos trabalhadores", disse o sindicato nesta quinta-feira.

O GMB disse que 800 trabalhadores saíram do armazém na quarta e nesta quinta-feira protestando contra um aumento salarial de 35 pences por hora, enquanto o sindicato busca um reajuste de duas libras (2,44 dólares).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gigante de tecnologia dos Estados Unidos, que tem 70 mil trabalhadores no Reino Unido, disse por email que o salário inicial aumentará para um mínimo entre 10,50 libras e 11,45 libras por hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.