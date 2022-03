Trabalhadores de usinas nucleares tentam bloquear acesso de tropas russas na Ucrânia (vídeo)

O bloqueio acontece perto da cidade de Enerhodar, no sudeste da Ucrânia, enquanto as forças russas avançam na área edit

247 - Centenas de trabalhadores e moradores bloquearam, nesta quarta-feira (2), uma estrada de acesso a uma usina nuclear ucraniana perto da cidade de Enerhodar, no sudeste do país, enquanto as forças russas avançam na área.

O prefeito de Enerhodar, Dmytro Orlov, afirmou que a "posição de nossa cidade e seus moradores de que a ZNPP [Central Nuclear de Zaporizhzhia] está sob proteção confiável, que seus trabalhadores e moradores estão sob bandeiras ucranianas". O relato dele foi publicado pela CNN Brasil.

"Todos os serviços municipais estão funcionando em modo emergencial. Ninguém vai entregar a cidade. As pessoas estão determinadas", acrescentou.

🎥Grande bloqueio de civis (para tentar segurar algum comboio russo) sendo reportado em Enerhodar, Ucrânia (cidade abriga a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa / uma das 10 maiores do mundo). pic.twitter.com/fD64LMnpdT — TheClue Brasil (@TheClueBrasil) March 2, 2022

