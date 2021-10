Trabalhadores LGBT e negros vão paralisar a Netflix nos EUA

A ideia é chamar a atenção para a importância de conteúdo "que priorize a segurança e dignidade de todas as comunidades marginalizadas", de acordo com a descrição do evento no Instagram edit

247 - Trabalhadores negros, LGBT e aliados vão paralisar nesta quarta-feira (20) as atividades da Netflix nos Estados Unidos. A ideia é chamar a atenção para a "importância de conteúdo responsável e que priorize a segurança e dignidade de todas as comunidades marginalizadas", de acordo com a descrição do evento no Instagram.

A ativista Ashlee Marie Preston está organizando o ato, que vai acontecer a partir das 10h30 em frente ao edifício Epic da Netflix, em Holywood.

O protesto e a greve foram motivados pelo especial "The Closer", protagonizado pelo comediante Dave Chappelle, acusado de fazer piadas homofóbicas e transfóbicas.

