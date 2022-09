Trabalhadores do Reino Unido dizem que a situação financeira nunca foi tão ruim

Apoie o 247

247 - O Reino Unido, assim como boa parte da Europa, está numa intensa crise inflacionária devido às sanções impostas contra a Rússia desde que o país entrou em guerra contra a Otan na Ucrânia, em fevereiro deste ano.

Quase 80% dos trabalhadores do Reino Unido com salários mais baixos dizem estar agora enfrentando o mais duro aperto financeiro das suas vidas, de acordo com novas pesquisas da Living Wage Foundation, publicadas pelo The Guardian .

Por isso, a primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truss, evitou um novo aumento nas contas dos serviços públicos com a sua "garantia do preço da energia" – uma medida radical que poderia custar aos contribuintes mais de 100 mil milhões de libras – mas muitas famílias mais pobres já estão lutando para conseguir pagar as contas.

Uma sondagem com mais de 2.000 trabalhadores que ganham menos do que o salário de £9,90 por hora, ou £11,05 em Londres, revelou que 78% disseram que este era o pior período financeiro que alguma vez tinham enfrentado.

