Transmissão da Festa da Primavera do CMG tem 1,296 bilhão de espectadores

Rádio Internacional da China - A transmissão da Gala da Festa da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) de 2022, realizada no dia 31 de janeiro, bateu vários recordes de visualizações, com uma audiência total de 1,296 bilhão de espectadores. A apresentação do espetáculo em terminais de novas mídias alcançou a marca de 7,133 bilhões de visualizações.

Com muitos elementos inovadores, a Gala da Festa da Primavera de 2022, um show artístico de canto, dança e outros tipos de apresentações para saudar o Ano Novo Chinês, foi emitido através da televisão, da internet e por redes sociais. A taxa de visualizações via televisor chegou a 22,01% em todo o país.

O CMG aproveitou plenamente a transmissão via todas as formas de mídias e bateu recordes pelo quarto ano consecutivo nesta área. Além disso, mais de 650 veículos de imprensa de mais de 170 países realizaram transmissões ao vivo e coberturas do evento na noite de 31 de janeiro.

A rede de televisão norte-americana CNN e a emissora britânica BBC abriram páginas especiais sobre a cultura da Festa da Primavera da China para apresentar os usos e costumes do festival ao público. O canal BBC World News e o aplicativo de novas mídias da emissora apresentaram vídeos de publicidade do espetáculo, cobrindo uma audiência de mais de 25 milhões de pessoas. A publicidade emitida nas diferentes plataformas online da CNN cobriu 408 milhões de espectadores pelo mundo.

A Alma TV, veículo principal da Itália, realizou pela primeira vez uma transmissão ao vivo da Gala da Festa da Primavera do CMG este ano, que cobriu 25 milhões de famílias no país. A plataforma de vídeo japonesa Niconico também transmitiu o show e o número de visualizações superou 124 mil, registrando um aumento anual de 27,8% e batendo recorde histórico. Na África, 60 mil pessoas assistiram ao espetáculo através de várias redes a cabo locais.

O número de visualizações da gala transmitida nas cinco línguas estrangeiras da China Global Television Network (CGTN), nomeadamente inglês, espanhol, francês, árabe e russo, superou os 71 milhões nas plataformas de novas mídias e redes sociais. A cifra é um dobro da registrada no ano passado.

Várias construções famosas do mundo, tais como a torre de Burj Khalifa, em Dubai, e a roda gigante Olho do Quênia, em Nairóbi, realizaram shows de luzes com o tema da Gala da Festa da Primavera.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Gabriel Raposo