Transporte pelo Canal de Suez cai 50% após conflito no Mar Vermelho

247 - O volume cumulativo de transporte pelo Canal de Suez caiu quase 50% nos primeiros 10 dias de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo uma atualização mensal de perspectivas econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada nesta quarta-feira (31).

"Até 21 de janeiro de 2024, o volume de transporte cumulativo de 10 dias pelo Canal de Suez havia caído quase 50% em relação ao ano anterior", diz o comunicado.

Ao mesmo tempo, o transporte de carga via Canal de Suez representou cerca de 12% do comércio global, incluindo 30% do tráfego global de contêineres, 10-15% das entregas globais de carga marítima e 8% do fornecimento global de gás natural liquefeito no primeiro semestre de 2023, informou o FMI.

Várias grandes empresas de transporte anunciaram planos de desviar seu tráfego para rotas marítimas alternativas e mais caras devido ao conflito no Mar Vermelho entre os rebeldes Houthi do Iêmen e os Estados Unidos e Reino Unido.

O FMI teme que a situação possa ter um efeito adverso nas cadeias globais de abastecimento e no comércio de commodities. Os custos de entregas entre a Europa e a China já aumentaram mais de 400% desde meados de novembro, devido a uma combinação de custos mais altos de seguro e aumento nos custos de transporte, à medida que os navios de carga são obrigados a contornar a África para evitar as perigosas águas do Mar Vermelho, de acordo com o comunicado.

Os Houthis prometeram em novembro de 2023 atacar qualquer navio associado a Israel até que o regime pare com sua guerra genocida na Faixa de Gaza. Isso levou o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação militar multinacional no Mar Vermelho. Os Estados Unidos e o Reino Unido posteriormente lançaram grandes ataques contra o Iêmen. (Com informações da Sputnik).

