ICL

TASS - Um esboço de um tratado entre a Rússia e a Ucrânia ainda não está pronto "para ser apresentado na reunião de alto nível", afirmou Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa nas negociações bilaterais. Ele acrescenta que a Ucrânia se tornou mais realista ao abordar a questão de seu status neutro e não nuclear. Medinsky é assessor do presidente russo, Vladimir Putin.

"O lado ucraniano se tornou mais realista ao abordar as questões relacionadas ao status neutro e não nuclear da Ucrânia, mas o rascunho do acordo não está pronto para ser apresentado em uma reunião de alto nível", escreveu ele em seu canal Telegram no domingo (3).

Comentando as observações de David Arakhamia, um membro da delegação ucraniana, que afirmou que a Rússia aceitou a posição da Ucrânia com exceção da Crimeia, ele observou que o ponto de vista da Rússia em relação ao status da Crimeia e Donbass permaneceu inalterado. Medinsky acrescentou que Moscou vem tentando alcançar o status neutro e não filiado da Ucrânia à Otan, bem como garantias de segurança para ela desde 2014.

Ele afirmou que as conversas entre as delegações da Rússia e da Ucrânia continuariam nesta segunda-feira, enquanto os trabalhos no texto do acordo e entre os chefes das delegações continuariam em formato remoto na sexta e no sábado.

Em 29 de março, em Istambul, ocorreram as primeiras conversas presenciais depois de três semanas entre as delegações de Moscou e Kiev. O lado russo avaliou os resultados desta rodada como "progresso positivo". Após as negociações, Medinsky disse que a Rússia recebeu as propostas escritas da Ucrânia contendo disposições sobre o status não nuclear e não filiado da Ucrânia.

