Tratado de paz com a Rússia pode ser alcançado em maio, diz conselheiro de Zelensky

Sputnik Brasil - Para conselheiro de Vladimir Zelensky, o tratado de paz com a Rússia pode ser alcançado em maio.

Oleksiy Arestovych, conselheiro do chefe do gabinete de Zelensky, acredita que um acordo de paz com a Rússia pode ser alcançado dentro de uma a duas semanas. No máximo, afirmou, "o mais tardar seria em maio".

Em entrevista ao jornalista russo Mark Feygin nesta segunda-feira (14), Arestovych explicou que a Ucrânia poderia chegar a um acordo de paz com a Rússia "até maio, e talvez muito mais rápido".

Ele acrescentou que se o acordo não for alcançado, então "até o final de maio, após outra rodada [de negociações]", as hostilidades continuarão.

Embora otimista com relação ao possível tratado pacífico, Arestovych sugeriu que "combates locais" poderiam durar por mais um ano em todo o país.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em resposta aos pedidos de proteção de soldados ucranianos pelas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk no final de fevereiro.

A operação especial visa apenas instalações militares ucranianas, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

Moscou afirmou várias vezes que não tem planos de ocupar a Ucrânia como resultado da operação. A Rússia foi submetida a uma série de sanções impostas pelos países ocidentais.

