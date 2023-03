Tratando América do Sul como quintal, porta-voz dos EUA critica chegada de navios iranianos ao Brasil

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, diz que conversa com governo brasileiro para impedir “um ponto de apoio” ao Irã nesse continente edit

247 — Tratando a América do Sul como quintal, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou em coletiva de imprensa que o governo norte-americano está conversando com o Brasil para impedir a atracação de navios iranianos no país.

“Queremos garantir que a Guarda Revolucionária Iraniana e que o próprio Irã não consiga adquirir um ponto de apoio, não consiga tirar vantagem de outros países nesse continente. Certamente não é o caso do governo brasileiro ou da população, que não gostariam de realizar qualquer coisa que, por sua vez, ajudaria um regime responsável por uma brutal e violenta repressão contra o seu próprio povo”, afirmou Price.

Ao contrário dos EUA, no entanto, o governo brasileiro não tem hostilidades contra o governo do Irã, um dos mais importantes países do Oriente. As declarações de Price, portanto, expressão o sentimento norte-americano de que a América do Sul é um quintal dos EUA, e que os países da região devem seguir a linha política belicista dos Estados Unidos.

Assim como negou acompanhar o Ocidente no envio de armamentos para a Ucrânia, o Brasil, na semana passada, rejeitou a pressão dos EUA e autorizou entrada dos navios iranianos no Rio de Janeiro. As embarcações “Iris Makran” e “Iris Dena” atracarão no porto do Rio de Janeiro e estão em uma missão de circum-navegação do globo terrestre. O “Makran” é um navio-tanque, convertido para base avançada de helicópteros militares. O “Dena” é uma fragata recém-incluída na armada iraniana.

Sobre o assunto, o ex-ministro Celso Amorim afirmou na terça-feira, 28, em entrevista ao Boa Noite 247, que se trata de passagem livre e que a ancoragem dos navios iranianos não tem problema nenhum.

