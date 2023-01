Treinamento de ucranianos para usar mísseis Patriots confirma papel dos EUA no conflito, diz diplomata russo

Apoie o 247

TASS - A decisão do Pentágono de treinar militares ucranianos para usar e atender os sistemas de defesa antimísseis Patriot na base do Exército dos EUA em Fort Sill, Oklahoma, é mais uma prova do envolvimento de Washington no conflito ucraniano, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.

"A decisão do Departamento de Defesa dos EUA de organizar o treinamento em Fort Sill, em Oklahoma, é outra confirmação do envolvimento de fato de Washington no conflito ucraniano ao lado dos criminosos nazistas de Kiev", afirmou o serviço de imprensa da missão diplomática russa.

"É digno de nota que nossos esforços para chamar a atenção do público americano para o verdadeiro perigo de tal linha da Casa Branca são passo a passo reconhecidos pela comunidade de especialistas locais", continuou o diplomata russo. "Por exemplo, observadores do Washington Post admitiram abertamente que o treinamento de tropas ucranianas nos Estados Unidos significa que o envolvimento dos EUA no confronto está crescendo. Eles observaram que o governo não está mais se limitando a fortalecer o potencial de defesa de Kiev, mas está transferindo novas armas para a república, a fim de aumentar suas capacidades ofensivas."

"O último argumento, expresso pelos jornalistas locais, mostra vividamente que Washington deliberadamente enganou nosso país e o mundo, falando sobre o desejo de fortalecer a capacidade de autodefesa da Ucrânia. O verdadeiro objetivo do governo é infligir à Rússia o máximo de danos possível possível no campo de batalha, usando ucranianos como representantes", acrescentou Antonov.

O secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder, disse na terça-feira que os EUA começariam a treinar militares ucranianos no uso do sistema de defesa aérea Patriot na base do Exército de Fort Sill, em Oklahoma, na próxima semana.

Ele disse em entrevista coletiva que 90 a 100 ucranianos passarão pelo treinamento.

Em dezembro, as autoridades americanas anunciaram planos de fornecer US$ 1,85 bilhão à Ucrânia em outro pacote de ajuda militar, que incluirá, pela primeira vez, uma bateria do sistema de mísseis de defesa aérea Patriot. Moscou advertiu repetidamente Washington contra o fornecimento de tais armas a Kiev. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os sistemas Patriot seriam considerados alvos legítimos pelas Forças Armadas Russas caso Washington os fornecesse a Kiev.

