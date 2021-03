Tremor de magnitude 3.4 é sentido na região de Lisboa

Um tremor de magnitude 3.4 na escala de Richter foi sentido na região de Lisboa na manhã desta quinta-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Não há relatos de pessoas feridas edit

Público - Um tremor de magnitude 3.4 na escala de Richter foi sentido na região de Lisboa na manhã desta quinta-feira (18), informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um tremor de magnitude 3.4 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de oito quilómetros a este de Loures”, diz comunicado do IPMA.

Nas redes sociais, há relatos de que o abalo foi sentido em Lisboa, Sintra e Oeiras, entre outras zonas da Grande Lisboa. Segundo vários testemunhos submetidos na página do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o tremor foi sentido durante menos de dez segundos. “Tremor ligeiro, curto”, escreveu uma testemunha de Vila Franca de Xira.

Não há relatos de pessoas feridas.

