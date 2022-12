Três perguntas e respostas sobre o combate à epidemia na China nos últimos três anos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - Por que tomamos medidas rigorosas durante três anos já que muitas pessoas serão infectadas?

- Ganhamos oportunidades para a atualização das medidas.

Com três anos de combate árduo à epidemia, ganhamos três “períodos de janela” de redução contínua da toxidade da variante ômicron, de desenvolvimento de medicamentos contra Covid-19, especialmente medicamento tradicional chinês e de vacinação generalizada por todos.

Quando muitos países diziam que “a cepa ômicron parecia uma gripe”, a China não mudou sua política naquele momento. Mas porquê? Nos últimos doze meses, foram administradas 614,91 milhões de doses de vacina contra Covid-19, muitas foram aplicadas para crianças e idosos. Quando tomamos mais conhecimento sobre a taxa patogênica e severa da cepa ômicron, quando mais medicamentos contra Covid-19 foram promovidos, e quando a vacinação foi generalizada, a China reajustou sua política de controle e prevenção da epidemia. Tudo isso foi feito levando em consideração o povo em primeiro lugar.

- Vale a pena as medidas rigorosas do combate à epidemia com o custo econômico nos últimos três anos?

- Quando protegemos pessoas, consequentemente protegemos a produtividade.

No contexto de que em média a cada segundo sete pessoas são infectadas no globo, a China registrou zero infecção por 250 dias desde janeiro de 2020. As medidas rigorosas do combate à epidemia não são a palavra-chave nos últimos três anos. As pessoas são o fator mais ativo da produtividade. As medidas do combate à epidemia protegeram as pessoas e consequentemente protegeram a produtividade.

- Como o vírus não pode ser eliminado, qual é o motivo do combate à epidemia nos últimos três anos?

- Combatemos a epidemia para um melhor desenvolvimento.

Nos últimos três anos de combate à epidemia, a nossa aspiração por um desenvolvimento de alta qualidade está mais urgente. Nestes anos, a China estabeleceu seu “círculo de amigos” no complicado cenário internacional, convocou o primeiro diálogo voltado aos países em desenvolvimento e realizou o maior evento diplomático no mundo árabe.

Tudo isso é a iniciativa estratégica obtida com visão e ação, que beneficiará todas as pessoas.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

