Três pessoas ficam feridas em tiroteio no centro de Tel Aviv; Netanyahu fala em 'terrorismo'

247 - Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na rua Dizengoff, no centro de Tel Aviv, informou o portal israelense Ynet. Segundo a publicação, todos foram levados para um hospital e um dos feridos está em estado crítico.

O atirador foi "neutralizado" no local pela polícia, informou o portal. Anteriormente, a mídia israelense informou que um homem não identificado abriu fogo a poucos quilômetros de uma marcha de protesto de milhares de pessoas no centro da cidade contra as reforma legais do governo.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou o recente tiroteio de "um grave ataque terrorista" e expressou apoio às forças de segurança que trabalham no local.



"Hoje à noite houve um grave ataque terrorista em Tel Aviv. Estou rezando pelo bem-estar dos feridos e expressando apoio à polícia e às forças de segurança no local", disse Netanyahu no Telegram.

