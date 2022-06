Três pessoas morrem após tiroteio em estacionamento de igreja em Iowa, EUA

Apoie o 247

Reuters - Um homem atirou e matou duas mulheres no estacionamento de uma igreja no estado de Iowa nesta quinta-feira (2) e depois apontou a arma para si mesmo, disse a polícia, acrescentando mais três mortos ao número de uma série de tiroteios recentes que abalaram os Estados Unidos.

O tiroteio em Iowa ocorreu logo depois que o presidente Joe Biden fez um importante discurso sobre a violência armada após os tiroteios em massa em Buffalo, Nova York; Uvalde, Texas, e Tulsa, Oklahoma, nas últimas semanas.

Enquanto isso, outro tiroteio na quinta-feira feriu duas pessoas que participavam de um enterro no cemitério de Racine, Wisconsin.

O tiroteio em Iowa ocorreu do lado de fora da Igreja Cornerstone, uma igreja cristã fundamentalista a leste da cidade de Ames, enquanto um programa da igreja estava acontecendo no interior, disse Nicholas Lennie, vice-chefe do Gabinete do Xerife do Condado de Story.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os três mortos, disse Lennie, acrescentando que não poderia fornecer identidades nem revelar qual poderia ter sido a relação entre eles.

"Este parece ser um incidente isolado de tiro único", disse Lennie.

Momentos antes, Biden pediu ao Congresso que proíba armas de assalto, expanda as verificações de antecedentes e implemente outras medidas de controle de armas para lidar com os tiroteios em massa. "Basta, basta!", disse o presidente.

Os Estados Unidos foram abalados nas últimas semanas pelos tiroteios em massa que mataram 10 moradores negros no norte do estado de Nova York, 19 crianças e dois professores no Texas e dois médicos, uma recepcionista e um paciente em Oklahoma.

Em Racine, Wisconsin, na quinta-feira, vários tiros foram disparados contra uma multidão de pessoas que participavam de um funeral à tarde, ferindo duas pessoas, disse a sargento da polícia de Racine Kristi Wilcox a repórteres.

Uma vítima foi tratada em um hospital local e liberada, a outra foi levada para um hospital de Milwaukee, aparentemente sofrendo ferimentos mais graves, disse Wilcox. Nenhum suspeito foi preso.

