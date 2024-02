Tribunal de Londres arquiva processo de Trump contra dossiê sobre atos sexuais na Rússia

Apoie o 247

247 - A ação judicial do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre proteção de dados contra uma empresa britânica de investigações privadas, relacionada a um dossiê que o acusa de envolvimento em "atos sexuais pervertidos" na Rússia, foi descartada pelo Tribunal Superior de Londres, informa a agência de notícias Deutsche Welle nesta quinta-feira (1).

Trump, o favorito para a indicação presidencial republicana de 2024, processou a Orbis Business Intelligence sobre alegações em um dossiê escrito pelo ex-oficial de inteligência britânico Christopher Steele, que co-fundou a Orbis.



O ex-presidente dos EUA disse que as alegações eram "chocantes e escandalosas" e criticou o relatório como "extremamente impreciso", contendo "numerosas alegações falsas, falsificadas ou inventadas".

No entanto, a juíza Karen Steyn decidiu que a ação não poderia continuar, afirmando que "não há razões convincentes para permitir que a reivindicação prossiga para julgamento."



