Tribunal do Paquistão anula acusações de terrorismo contra o ex-primeiro-ministro Imran Khan

Reuters - Uma alta corte do Paquistão anulou nesta segunda-feira as acusações de terrorismo contra o ex-primeiro-ministro Imran Khan, disseram seus advogados de defesa, um alívio para a ex-estrela do críquete que enfrenta uma série de problemas legais desde que foi destituído do cargo.



O tribunal disse que a suposta ofensa de Khan não atraiu acusações de terrorismo, disse Faisal Chaudhry, um de seus advogados, à Reuters.



As acusações estão relacionadas a um discurso de Khan no qual ele supostamente ameaçou policiais e oficiais de justiça depois que um de seus assessores próximos foi negado fiança em um caso de sedição.



"O caso contra Imran Khan, no entanto, permanecerá intacto, que agora será julgado em um tribunal comum, em vez de um tribunal antiterrorismo", disse Chaudhry.



"Esta é realmente uma ordem para anular as acusações", disse outro de seus advogados, Babar Awan, à Reuters, acrescentando: "Isso só prova que essas são acusações forjadas e apenas uma ferramenta para vitimização política".



A polícia de Islamabad apresentou as acusações contra Khan em agosto, após suas declarações públicas de que ele não pouparia a polícia e um oficial de justiça que havia negado fiança a seu assessor.



Khan posteriormente explicou que suas observações não pretendiam ser uma ameaça.



O ex-primeiro-ministro enfrentou vários casos desde sua deposição em abril em um voto de confiança conquistado por partidos da oposição em um esforço liderado por seu sucessor, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif.



Um dos casos está em um estágio crucial no tribunal superior, que deve indiciar Khan em 22 de setembro por desacato ao tribunal por ameaçar o oficial de justiça. Se condenado, ele pode enfrentar desqualificação da política por pelo menos cinco anos.



Outro caso envolve financiamento estrangeiro para seu partido, o Tehreek-e-Insaf, o que um tribunal eleitoral considerou ilegal.



Khan, que chegou ao poder em uma eleição de 2018 supostamente com o apoio dos militares do Paquistão, caiu em desgraça com os poderosos generais. Tanto os militares quanto Khan negam que ele tenha chegado ao poder com o apoio dos militares.



Desde sua destituição, ele realizou comícios em todo o país para exigir eleições antecipadas, mas a coalizão governista recusou, dizendo que a eleição será realizada conforme programado até o final de 2023.

