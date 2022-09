Tribunal dos Povos pode condenar Bolsonaro nesta quinta-feira por crimes contra a humanidade

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Permanente dos Povos (TPP) anunciará, nesta quinta-feira (1), a sentença que trata das acusações contra Jair Bolsonaro pelos supostos crimes cometidos por ele durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL, uma versão preliminar da sentença aponta para uma condenação, “citando inclusive possíveis crimes contra a humanidade”. O texto, porém, ainda seria reavaliado pelos demais juízes do TPP.

“Ao tratar da questão da pandemia da Covid-19, a decisão poderá ampliar a pressão internacional contra Bolsonaro. O órgão internacional, criado nos anos 70, não tem o peso do Tribunal Penal Internacional e nem a capacidade de tomar ações contra um estado ou chefe de governo. Mas uma eventual condenação é considerada por grupos da sociedade civil, ex-ministros e juristas como uma chancela importante para colocar pressão sobre o Palácio do Planalto e expor Bolsonaro no mundo”, ressalta a reportagem.

Ainda segundo Chade, “o rascunho que foi submetido aos demais juízes apontava para ‘graves violações de direitos humanos’ e, em algumas ocasiões, atos que poderiam significar crimes contra a humanidade. Não há, pelo menos por enquanto, uma indicação de que os crimes de Bolsonaro devam ser considerados como genocídio”.

A denúncia contra Bolsonaro junto ao TPP foi apresentada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, a Internacional de Serviços Públicos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e a Coalizão Negra por Direitos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.