Tribunal Internacional de Justiça fará audiência sobre ação israelense nos territórios palestinos ocupados

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas abre nesta segunda-feira (19), uma semana de audiências sobre as consequências jurídicas da ocupação dos territórios palestinos por Israel, com mais de 50 países devendo ser ouvidos pelos juízes, informa o Jerusalem Post.

O ministro das Relações Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, falará primeiro nos procedimentos legais no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) em Haia.

continua após o anúncio

Em 2022, a Assembleia Geral da ONU solicitou ao tribunal um parecer consultivo, ou não vinculativo, sobre a ocupação.

As audiências serão realizadas até 26 de fevereiro, depois disso os juízes deverão analisar o processo antes de deliberar..

continua após o anúncio

Embora Israel tenha ignorado tais opiniões no passado, isso poderia aumentar a pressão política sobre o genocídio em curso em Gaza, que matou cerca de 30 mil palestinos desde 7 de outubro.

Entre os países programados para participar nas audiências estão os Estados Unidos, o maior apoiador de Israel, a China, a Rússia, a África do Sul e o Egito. Israel não prestará depoimento presencial, mas enviou observações escritas.

continua após o anúncio

As audiências fazem parte de um esforço palestino para que as instituições jurídicas internacionais examinem a conduta genocida de Israel.

As audiências ocorrem também em meio a preocupações crescentes sobre uma ofensiva terrestre israelense contra a cidade de Rafah, em Gaza, um último refúgio para mais de um milhão de palestinos depois que eles fugiram para o sul para escapar dos ataques israelenses.

continua após o anúncio

É a segunda vez que a Assembleia Geral da ONU solicita ao TIJ, também conhecido como Tribunal Mundial, um parecer consultivo relacionado com o território palestino ocupado.

Em Julho de 2004, o tribunal concluiu que o muro de separação de Israel na Cisjordânia violava o direito internacional e deveria ser desmantelado, embora ainda exista até hoje.

continua após o anúncio

Os juízes foram agora convidados a rever a "ocupação, colonização e anexação de Israel, incluindo medidas destinadas a alterar a composição demográfica, o caráter e o estatuto da Cidade Santa de Jerusalém, e da sua adopção de legislação e medidas discriminatórias relacionadas".

Desde 1967, Israel expandiu enormemente os colonatos judaicos na Cisjordânia – uma ação que os palestinos dizem que compromete a criação de um Estado palestino viável. Também anexou Jerusalém Oriental, numa medida não reconhecida internacionalmente.

continua após o anúncio

A Assembleia Geral também pediu ao painel de 15 juízes do TIJ que aconselhasse sobre como essas políticas e práticas de Israel "afetam o estatuto jurídico da ocupação" e quais as consequências jurídicas que decorrem deste estatuto para todos os países e para as Nações Unidas.

Esses procedimentos do Tribunal nesta semana são separados do caso de genocídio que a África do Sul apresentou no Tribunal Mundial contra Israel pelas violações em Gaza da Convenção sobre Genocídio de 1948. No final de Janeiro, nesse caso, a CIJ ordenou a Israel que fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar atos de genocídio em Gaza.

continua após o anúncio

O resultado do parecer consultivo resultante das audiências em curso não seria juridicamente vinculativo, mas teria “grande peso jurídico e autoridade moral”, segundo a CIJ.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: