Tribunal iraniano condena EUA a pagarem 313 milhões de dólares por ataques do Estado Islâmico

247, com RT — Um tribunal de Teerã condenou, na quarta-feira, várias instituições e funcionários do governo dos EUA, incluindo o ex-presidente Barack Obama, a pagar cerca de US$ 313 milhões em danos materiais, morais e punitivos às famílias das vítimas de ataques realizados no Irã em 2017 pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), informou a mídia local.

Os réus também incluem o ex-presidente dos EUA George W. Bush, o ex-chefe do Comando Central Tommy Franks, a CIA, o Departamento do Tesouro, a fabricante de armas Lockheed Martin e o American Airlines Group.

