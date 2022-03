Tribunal Penal Internacional pede à Rússia para discutir situação na Ucrânia

O trabalho do meu gabinete em relação à situação na Ucrânia será sempre realizado de forma consistente com os princípios fundadores do Estatuto de Roma, disse o procurador do TPI edit

TASS - O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, disse na quarta-feira (16) que emitiu um pedido oficial à Rússia para uma reunião com representantes de agências relevantes para discutir a situação na Ucrânia.

"O trabalho do meu Gabinete em relação à situação na Ucrânia será sempre realizado de forma consistente com os princípios fundadores do Estatuto de Roma", disse ele em comunicado. "Conduzimos nosso trabalho com independência, imparcialidade e integridade. Sublinhei que desejo me envolver com todas as partes do conflito".

"De acordo com essa abordagem, também transmiti um pedido formal à Federação Russa para se reunir com suas autoridades competentes e discutir a situação atual no que diz respeito ao mandato do meu escritório. Na minha opinião, é essencial que a Federação Russa se envolva ativamente nesta investigação e estou pronto para encontrá-los", enfatizou.

A Ucrânia apresentou dois requerimentos reconhecendo a jurisdição do tribunal em relação a possíveis crimes cometidos em seu território. Em 28 de fevereiro, o promotor Karim Khan disse que planejava expandir a investigação para todos os novos possíveis crimes de competência do TPI cometidos por qualquer das partes em conflito. O Kremlin negou categoricamente as palavras de Khan sobre os supostos motivos para abrir um processo contra a Rússia em vista dos acontecimentos na Ucrânia.

A Rússia não é um país membro do TPI.

