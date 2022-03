Tribunal russo considera Meta culpada de 'atividade extremista', mas diz que WhatsApp pode ficar

O tribunal disse que as atividades do Facebook e do Instagram na Rússia foram proibidas "com base na realização de atividades extremistas" edit

(Reuters) - Um tribunal de Moscou considerou a Meta Platforms Inc (FB.O) culpada de "atividade extremista", mas disse que sua decisão não afetaria o serviço de mensagens WhatsApp, concentrando sua ira no Facebook e Instagram já banidos da empresa. redes sociais.

O Tribunal Distrital de Tverskoi, em Moscou, confirmou uma ação movida por promotores estaduais russos sobre a proibição das atividades da Meta em território russo, informou o serviço de imprensa do tribunal em comunicado.

Meta não respondeu aos pedidos de comentário.

A advogada da empresa norte-americana, Victoria Shagina, havia dito no tribunal na segunda-feira que Meta não estava realizando atividades extremistas e se opunha à russofobia, informou a agência de notícias Interfax.

A TASS citou a juíza Olga Solopova dizendo que a decisão seria aplicada imediatamente.

Não ficou imediatamente claro se a Meta apelaria.

O tribunal disse que as atividades do Facebook e do Instagram na Rússia foram proibidas "com base na realização de atividades extremistas".

No passado, a Rússia designou grupos como o Talibã e o Estado Islâmico como "extremistas", mas depois expandiu isso para as Testemunhas de Jeová e prendeu a Fundação Anticorrupção do crítico do Kremlin, Alexei Navalny.

As implicações da decisão de segunda-feira permanecem obscuras.

As principais plataformas da Meta, Facebook e Instagram, já estão proibidas na Rússia e o tribunal disse que o WhatsApp não será afetado pela decisão.

"A decisão não se aplica às atividades do mensageiro WhatsApp da Meta, devido à sua falta de funcionalidade para a divulgação pública de informações", disse o tribunal.

A Rússia baniu o Facebook por restringir o acesso à mídia russa, enquanto o Instagram foi bloqueado depois que o Meta disse que permitiria que usuários de mídia social na Ucrânia postassem mensagens pedindo violência contra o presidente russo Vladimir Putin e as tropas que Moscou enviou à Ucrânia em 24 de fevereiro .

A Rússia chama o conflito na Ucrânia de "operação militar especial" para desarmar a Ucrânia e protegê-la de pessoas que descreve como nacionalistas perigosos.

Desde então, a Meta estreitou sua orientação para proibir pedidos pela morte de um chefe de Estado e disse que sua orientação nunca deve ser interpretada como desculpando a violência contra os russos em geral. consulte Mais informação.

Mas a ameaça percebida aos cidadãos russos irritou as autoridades russas e levou ao lançamento de um processo criminal contra a empresa.

O DESTINO DO WHATSAPP

Não ficou claro imediatamente como o serviço de mensagens WhatsApp poderá continuar operando, agora que o tribunal interrompeu as atividades comerciais da Meta.

A análise do tráfego de internet móvel na segunda-feira mostrou que o Telegram, popular na Rússia há muito tempo, ultrapassou o WhatsApp para se tornar a ferramenta de mensagens mais popular do país nas últimas semanas.

A promotoria procurou acalmar os temores de que as pessoas que encontram formas de contornar as proibições dos serviços do Meta possam enfrentar acusações criminais por se relacionarem com um grupo extremista.

"Indivíduos não serão processados ​​simplesmente por usar os serviços da Meta", disse o promotor no tribunal, citando a TASS.

Mas o advogado de direitos humanos Pavel Chikov disse que nem o tribunal nem o promotor podem garantir a segurança dos usuários do Facebook ou Instagram, alertando que qualquer exibição pública de símbolos Meta - em sites, entradas de lojas, em cartões de visita - pode ser motivo para cobranças administrativas e até 15 dias de prisão sob a lei russa.

“Comprar anúncios em ambas as redes sociais ou negociar ações da Meta pode ser qualificado como financiamento de atividades extremistas – isso é uma ofensa criminal”, escreveu ele no Telegram.

No ano passado, o Facebook tinha cerca de 7,5 milhões de usuários e o WhatsApp 67 milhões, de acordo com o pesquisador Insider Intelligence.

CAMINHO DE VOLTA PARA META?

A operação militar da Rússia na Ucrânia acrescentou combustível a uma disputa latente entre plataformas digitais estrangeiras e Moscou.

O acesso ao Twitter (TWTR.N) também foi restringido e, na sexta-feira, o regulador de comunicações Roskomnadzor exigiu que o Google da Alphabet Inc (GOOGL.O) pare de espalhar o que chamou de ameaças contra cidadãos russos em sua plataforma de compartilhamento de vídeos no YouTube.

Anton Gorelkin, membro do comitê de informação e comunicação da Duma Estatal da Rússia, que criticou ferozmente as empresas estrangeiras, enquanto defende alternativas domésticas, disse que o mercado russo pode ser aberto ao Meta novamente, mas apenas nos termos de Moscou.

"Este é um fim imediato ao bloqueio da mídia russa, um retorno à política de neutralidade e moderação estrita de comentários falsos e anti-russos", disse Gorelkin no Telegram.

Outra condição, disse Gorelkin, é que a Meta cumpra uma lei russa exigindo que empresas estrangeiras com mais de 500.000 usuários diários abram escritórios de representação na Rússia.

