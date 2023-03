Tropas alemãs sofrem com deficiências de 'tudo' graças às ajudas à Ucrânia, diz comissária alemã

A representante do Bundeswehr no parlamento, Eva Hoegl, disse à emissora NTV que vai destacar essas deficiências em um relatório anual que vai ser apresentado ao parlamento edit

Sputnik - As Forças Armadas alemãs estão sofrendo de uma grave "falta de tudo", de armas a capacetes adequados, disse seu comissário parlamentar nesta segunda-feira (13).

A representante do Bundeswehr no parlamento, Eva Hoegl, disse à emissora NTV que vai destacar essas deficiências em um relatório anual que vai ser apresentado ao parlamento na terça-feira (14).

"O Bundeswehr carece de tudo, desde itens pessoais, como equipamentos pessoais, pequenos aparelhos, equipamentos de visão noturna, rádios, até aparelhos maiores. Nossos soldados têm que lidar com a escassez diariamente. Isso está atrapalhando a educação e o treinamento”, alertou.

Hoegl criticou o governo por ser muito lento em preencher as lacunas deixadas no estoques de armamentos por transferências para a Ucrânia. Quase nenhum dos € 100 bilhões (cerca de R$ 562,8 bilhões) prometidos pelo governo foi pago para a compra de munições, disse ela.

O comissário queixou-se ainda do estado geral de degradação das infraestruturas militares, a começar pelo quartel. Ela elogiou o ministro da Defesa, Boris Pistorius, por admitir que as tropas, no estado atual, não eram capazes de defender ninguém.

