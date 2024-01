Tropas israelenses abrem fogo e matam adolescente palestino-americano na Cisjordânia

Apoie o 247

247 - Um adolescente de 17 anos com dupla cidadania palestina e dos Estados Unidos, identificado como Tawfiq Ajjaq, foi baleado e morto na Cisjordânia após militares israelenses abrirem fogo contra um grupo de palestinos que arremessava pedras contra eles. Segundo a agência Reuters, um tio da vítima confirmou a versão e familiares afirmaram que ele havia nascido nos Estados Unidos, mas havia se mudado com a família, palestina, para a Cisjordânia.

Ainda conforme a Reuters, “diante da suspeita, a rede norte-americana CNN Internacional afirmou que o Departamento de Estado dos Estados Unidos cobrou uma posição do governo israelense. As relações entre os dois países se deterioram nas últimas semanas por conta de divergências sobre o futuro da Faixa de Gaza e a criação de um Estado palestino”.

Na tentativa de amenizar as tensões, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou uma ligação para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, marcando o primeiro contato entre os líderes em mais de um mês. A Casa Branca informou que a conversa abordou "os últimos acontecimentos em Israel e Gaza".

Os Estados Unidos têm expressado preocupações e pressionado Israel a tomar medidas adicionais para proteger os civis palestinos, além de reduzir a intensidade dos bombardeios na Faixa de Gaza. Este incidente intensifica as tensões e destaca a urgência de buscar soluções diplomáticas para evitar mais perdas humanas.

Tawfiq Ajjaq, nascido nos Estados Unidos, mudou-se com sua família palestina para a Cisjordânia, como relatado por seus parentes à Reuters. A tragédia ressalta a complexidade das situações envolvendo cidadãos com dupla nacionalidade em áreas de conflito e levanta questões sobre a segurança e proteção desses indivíduos em cenários tão voláteis.

Apesar do apoio incondicional a Israel, os EUA vê pressionanod o regime sionista a adotar medidas adicionais para proteger os civis palestinos e reduzir a intensidade dos bombardeios na Faixa de Gaza. Desde o início da escalada do conflito, no dia 7 de outubro do ano passado, os ataques israelenses já deixaram mais de 25 mil palestinos mortos e mais de 50 mil feridos.

