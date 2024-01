Tropas israelenses perdem o maior número de soldados em único dia desde o início da guerra em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As Forças de Defesa de Israel (IDF) relataram a morte de 21 militares em Gaza em decorrência da explosão de uma granada. Além disso, outros três militares do país perderam a vida em combates registrados no enclave palestinobnas últimas 24 horas. Este foi o maior número de baixas sofridas pelas tropas israelenses em único dia desde o início da escalada da guerra entre Israel e a Palestina, em 7 de outubro do ano passado.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, explicou que a explosão fatal foi causada por uma granada lançada de um foguete, atingindo um tanque que protegia os soldados. Simultaneamente, os militares foram atingidos pelos destroços de dois edifícios que desabaram após uma nova explosão.

continua após o anúncio

O presidente de Israel, Isaac Herzog, expressou o luto nacional e descreveu a manhã como "insuportavelmente difícil". O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou a abertura de uma investigação militar após o “desastre” que levou à morte dos 21 reservistas em único ataque dos militantes palestinos do Hamas. Nos últimos dias, Israel lançou uma ofensiva para capturar a cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

O conflito já deixou mais de 25 mil palestinos mortos e cerca de 55 mil feridos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: