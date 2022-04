Tropas russas avançam em Carcóvia e no Donbass e ameaçam atacar Kiev se bombardeios em território russo continuar

Apoie o 247

*Com informações do jornal russo Readovka, do Ministério da Defesa russo e do South Front sobre a guerra na Ucrânia neste dia 13 de abril

247 - O dia parece ter sido mais tranquilo, mas diversas batalhas posicionais aconteceram, sem muita mudança na linha de frente. Em Carcóvia, as tropas russas realizaram diversos bombardeios, principalmente nos subúrbios. Apesar do chefe da defesa da região relatar baixas civis, ele segue a linha de Kiev desde o início da guerra e se coloca contra evacuações.

Em Izium e Slavyansk, as tropas russas estão entrincheiradas e continuam a avançar. As tropas ucranianas preparam uma contra-ofensiva com artilharia e foram registradas batalhas de ataques.

Na República Popular de Lugansk, os exércitos pró-russos tomaram Rubizhne e estão avançando para Popasnaya. A luta também está acontecendo na direção de Lisichansk e nos arredores de Severodonetsk. Os ucranianos estão sendo obrigados a recuar ainda mais.

Na República Popular de Donetsk, as Forças Armadas da Ucrânia têm realizado bombardeios massivos. Explosões foram ouvidas em Yasinovataya, Tekstilshchiki, Petrovsky, Aleksandrovka, etc. Em Adviika, há confrontos ferozes, mas as tropas russas continuam a avançar.

Os russos também avançam sobre Bolshaya Novoselka, Gulyai-Polye e Ugledar. Em Dossel, após 5 horas de batalha, os russos conseguiram expulsar os ucranianos.

Em Mariupol, após a rendição de cerca de 1.350 fuzileiros navais ucranianos, a limpeza da usina de Ilitch continua E os russo continuam a lutar na fábrica de Azovstal, último reduto dos nazistas do Batalhão Azov na cidade. A área portuária está totalmente sob controle russo.

Por outro lado, as autoridades da província russa de Kursk relataram bombardeio de um posto de controle na vila de Gordeevka, na fronteira com a província ucraniana de Sumy. O Ministério da Defesa russo anunciou que, se tais ataques no seu território continuarem, as Forças Armadas russas atacarão cidades como Kiev, a qual o exército russo se absteve até agora.

Mísseis de cruzeiro russos destruíram um grande depósito de mísseis e armas de artilharia das Forças Armadas Ucranianas perto de Sadovoe e um grande depósito de mísseis e armas de artilharia perto de Chudnov. Quatro helicópteros ucranianos – 2 Mi-24 e 2 Mi-8 – foram destruídos no aeródromo militar de Mirgorod e os sistemas de defesa aérea russos derrubaram 2 UAVs ucranianos sobre Afanasevka.

Mapas

