Tropas russas entram nos arredores de cidade-chave da região ucraniana de Donbass

Reuters - Tropas russas entraram nos arredores da cidade ucraniana de Sievierodonetsk, disse o governador regional nesta segunda-feira (30), descrevendo os combates como "muito ferozes" em uma cidade que se tornou um objetivo fundamental para a ofensiva de Moscou em Donbass.

O bombardeio matou dois civis e feriu outros cinco enquanto as tropas russas avançavam nas áreas sudeste e nordeste da cidade, disse o governador da região de Luhansk, Serhiy Gaidai.

Os bombardeios incessantes deixaram as forças ucranianas defendendo as ruínas de Sievierodonetsk, mas sua recusa em se retirar desacelerou uma enorme ofensiva russa na região de Donbass, no leste da Ucrânia.

"Cerca de 90% dos prédios estão danificados. Mais de dois terços do parque habitacional da cidade foram completamente destruídos. Não há telecomunicações", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy em um discurso televisionado.

"Capturar Sievierodonetsk é uma tarefa fundamental para os ocupantes. Fazemos todo o possível para conter esse avanço."

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse no domingo que a "libertação" do Donbass, uma região industrial que inclui Luhansk e Donetsk, é uma "prioridade incondicional" para Moscou.

As forças ucranianas no Donbass disseram que ficaram na defensiva o dia todo no domingo. As forças russas dispararam contra 46 comunidades nas regiões de Donetsk e Lughansk, matando pelo menos três civis, ferindo outros dois ou destruindo ou danificando 62 edifícios civis.

O bombardeio russo também continuou no domingo em várias regiões, como em Novy Buh em Mykolaiv e Sumy.

