Tropas ucranianas atingem a cidade de República Popular de Lugansk usando mísseis guiados dos EUA

Sputnik Brasil - Tropas ucranianas bombardearam a cidade de Alchevsk na noite de sábado (9) usando o Sistema Americano de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS, na sigla em inglês).

As informações foram repassdas pelo Centro Conjunto de Controle e Coordenação sobre o Cessar-Fogo da República Popular de Lugansk (RPD).

"O bombardeio foi registrado do lado das Forças Armadas da Ucrânia a 01h10 [19h10 no horário de Brasília] em Alchevsk, com o uso do sistema de múltiplo lançamento de foguetes HIMARS", disse o oficial da missão da RPD em um comunicado.

Ainda de acordo com o texto, quatro mísseis foram lançados.

Na sexta-feira (8), o presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou um novo pacote de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões) em assistência militar adicional à Ucrânia.

O Departamento de Defesa dos EUA disse que o pacote de ajuda inclui quatro HIMARS, 1.000 munições de artilharia de 155 milímetros com maior capacidade de precisão, sistemas de contra-bateria e outros equipamentos.

Com o novo pacote milionário, a ajuda militar dos EUA à Ucrânia já totaliza US$ 7,32 bilhões (R$ 38,47 bilhões) desde o começo da operação militar especial da Rússia no país.

A Rússia denunciou repetidamente um fluxo contínuo de armas do Ocidente para a zona de conflito na Ucrânia, dizendo que isso joga gasolina no fogo e atrapalha as perspectivas do processo de negociação.

A Rússia iniciou a operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, com o objetivo de "desmilitarizar" e "desnazificar" o país, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

A missão, segundo o Ministério da Defesa russo, tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia.

Além disso, as Forças Armadas da Rússia têm acusado militares ucranianos de usar "métodos terroristas" nos combates, como fazer civis de "escudo humano" e se alojar em construções não militares.

