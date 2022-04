Tropas ucranianas atingem povoado com munições de fragmentação para repelir forças russas

Ataque ocorreu no oblast de Carcóvia edit

Sputnik - Nesta segunda-feira (18), o New York Times informou que em março os militares ucranianos usaram munições de fragmentação na tentativa de assumir o controle de um povoado perto da cidade de Izium, no leste do país.

As munições cluster, que incluem mísseis, bombas e projéteis de morteiros e artilharia, são proibidas por uma convenção internacional assinada por mais de 100 nações em 2010. No entanto, a Ucrânia, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, não está entre os signatários da convenção.

