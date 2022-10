Apoie o 247

Sputnik - Tropas ucranianas dispararam três projéteis de calibre 155 mm, contra o distrito de Voroshilovsky, em Donetsk, informou o escritório de representação da República Popular de Donetsk (RPD), no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Questões Relacionadas a Crimes de Guerra da Ucrânia (JCCC, na sigla em inglês). O ataque ocorreu às 23h40 desta quarta-feira (19).

"As tropas ucranianas atacaram o distrito de Voroshilovsky, em Donetsk. Como resultado do bombardeio, o prédio da administração do distrito de Voroshilovsky foi danificado", disse a sede da defesa territorial da RPD, em comunicado.

Pessoas com bandeiras durante concerto de comemoração da adesão à Rússia das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) e das regiões de Kherson e Zaporozhie, no Parque Central de Novosibirsk, na Rússia, em 30 de setembro de 2022 - Sputnik Brasil, 1920, 19.10.2022

O calibre utilizado no ataque, de 155 mm, é o mesmo usado por países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os Estados Unidos forneceram a Kiev obuseiros M-777 de longo alcance, com um calibre de 155 mm. As tropas ucranianas os estão usando ativamente para bombardear as cidades das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.

Além disso, as tropas de Kiev foram abastecidas com obuseiros autopropulsados alemães PzH 2000, canhões autopropulsados poloneses Krab e canhões autopropulsados ​​CAESAR franceses, que utilizam projéteis desse calibre.

