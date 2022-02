Trudeau invoca lei de emergências para lidar com bloqueios de protestos no Canadá

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau invoca poderes usados ​​pela última vez por seu pai, em 1970, para combater os separatistas de Quebec edit

Sputnik - Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau invoca poderes usados ​​pela última vez por seu pai, em 1970, para combater os separatistas de Quebec.

Justin Trudeau confirmou que o governo federal do Canadá invocará a lei de emergências para lidar com bloqueios de protestos.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse na segunda-feira (14) que invocaria as leis de segurança pela primeira vez na história do país, dando ao seu gabinete poderes especiais para lidar com uma crise nacional.

A lei de emergências permite que o governo federal force as empresas a prestar serviços, pode exigir o fim dos protestos públicos e limitar os direitos de mobilidade, impedindo que as pessoas se desloquem para áreas designadas.

A lei também permite que os militares sejam usados ​​como policiais, mas as fontes do Ottawa Sun disseram que isso não está sendo considerado ativamente.

O ato está sendo invocado por causa dos protestos que bloquearam as passagens de fronteira para os Estados Unidos.

"Este não é um protesto pacífico", disse Trudeau em um discurso na tarde de segunda-feira (14), acrescentando que "bloqueios ilegais" estão "interrompendo a vida de muitos canadenses".

Depois de consultar os primeiros-ministros, o governo e a oposição, "o governo federal invocou a lei de emergências", disse Trudeau, confirmando os relatos da mídia no início do dia de que ele o faria.