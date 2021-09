Primeiro-ministro Justin Trudeau vence eleição no Canadá, mas não obtém maioria

O Partido Liberal do Canadá, liderado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, precisará, novamente, do apoio da oposição para governar, pois não conquistou a maioria no Parlamento edit

247 - O Partido Liberal do Canadá, liderado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, deve continuar no poder, mas seguirá em um governo minoritário, projetam nesta terça-feira (21) os canais de notícias locais. Ele convocou eleições antecipadas dois anos antes do previsto e acreditava que as urnas lhe dariam um mandato mais forte no Parlamento.

De acordo com o portal G1, os liberais de Trudeau, que precisarão, novamente, do apoio da oposição para governar, devem ganhar 155 assentos, um a mais do antes do pleito.

A Câmara canadense tem 338 cadeiras e um partido precisa ter 170 para obter a maioria. Se nenhuma legenda conquistar a maioria no Parlamento, o vencedor é obrigado a firmar um governo de minoria.

