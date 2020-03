Trump adia encontro com líderes asiáticos com medo do coronavírus

EUA cancelam reunião com líderes dos líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) que aconteceria em 14 de março em Las Vegas edit

Sputnik - Os Estados Unidos decidiram adiar a reunião com líderes dos países do Sudeste Asiático por preocupações com o surto do novo coronavírus.

O presidente Donald Trump havia convidado os líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) para o encontro que seria realizado em 14 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A ASEAN é composta por dez países. Em 2019, Donald Trump também não participou da cúpula que foi realizada em Bangoc, na Tailândia.

“Enquanto a comunidade internacional trabalha em conjunto para derrotar o novo coronavírus, os Estados Unidos, em consulta com os parceiros da ASEAN, tomaram a difícil decisão de adiar a reunião dos líderes da ASEAN”, disse uma das fontes, um alto funcionário do governo, citado pela agência Reuters.Segundo o funcionário, os EUA valorizam o relacionamento com os países integrantes da ASEAN e estão aguardando as próximas reuniões.