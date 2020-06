Bolsonaro diz que foi convidado por Trump à reunião do G7

Usando o tom bajulador de sempre quando se trata do presidente dos EUA, Bolsonaro anuncia que foi convidado por Trump para reunião do G7 edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o Brasil para participar da cúpula do G7 deste ano, segundo anunciou Jair Bolsonaro pelo Twitter.

O G7 é formado pelas maiores economias do mundo ocidental (EUA, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido e Itália) mais o Japão. A reunião de 2020, que será realizada nos EUA, foi programada para junho e adiada para setembro ou novembro por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas a realização do encontro ainda não está garantida.

"Conversei, na tarde de hoje, com o presidente Donald Trump, a quem agradeci o envio de 1.000 respiradores, sendo que 50 serão cedidos ao Paraguai. Também conversamos sobre o G-7 expandido, o qual o Brasil deverá integrar, bem como questões do aço brasileiro", escreveu Jair Bolsonaro, referindo-se a uma ligação telefônica mantida com Trump nesta segunda-feira (1), informa o jornalista Ricardo Della Coletta na Folha de S.Paulo.

O governo americano revelou que gostaria de discutir durante a cúpula a situação da China, país que Trump tem atacado duramente e aparece na cena internacional como o principal rival da superpotência norte-americana.

