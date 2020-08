Trump agora quer banir a Alibaba, outra gigante chinesa, nos Estados Unidos

Sputnik – O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou estar estudando a proibição das atividades da gigante chinesa na área de tecnologia Alibaba nos Estados Unidos.

Trump conversou com a imprensa em Bedminster, Nova Jersey, e foi questionado se o governo dos EUA estaria considerando bloquear as grandes empresas chinesas de tecnologia nos EUA, incluindo Alibaba.

"Sim, também estamos estudando outras possibilidades", disse Trump, durante a coletiva de imprensa transmitida ao vivo pelo site da Casa Branca.

O Alibaba Group é a maior empresa chinesa de Internet especializada em e-commerce e que possui empresas e plataformas como Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com ou Tmall.com.

Irã e Rússia

Durante a mesma coletiva, Donald Trump disse que não deve participar da iniciativa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que planeja realizar uma teleconferência sobre o Irã.

Putin propôs nesta sexta-feira (14) a realização de uma cúpula virtual dos chefes de cinco países-membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Alemanha e Irã, o mais rápido possível, para evitar uma maior deterioração da situação em torno do pacto nuclear com o país persa.

"Acho que não. Acho que vamos esperar até que sejam realizadas as eleições presidenciais dos EUA", marcadas para novembro próximo, disse Trump, questionado por jornalistas.

O dirigente norte-americano afirmou ainda que, na próxima semana, os EUA pretendem ativar mecanismos para restaurar as sanções contra o Irã, depois que o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a resolução de estender o embargo de armas ao país asiático.

