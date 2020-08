Trump ameaça restaurar todas as sanções contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu país "sempre teve o direito" de tomar medidas punitivas contra o Irã e ameaçou exigir na ONU a restauração de todas as sanções contra a nação persa edit

247 - Os Estados Unidos vão exigir nesta quinta-feira (20), que a ONU restaure todas as sanções anteriormente suspensas contra o Irã, disse o presidente Donald Trump, em uma tentativa de estender o embargo de armas contra Teerã."

É muito fácil", disse Trump na quarta-feira durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, referindo-se ao fato de ter ordenado ao secretário de Estado Mike Pompeo que notificasse o Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre seu pedido, informa a RT.

"Escreva, o Irã nunca terá uma arma nuclear", acrescentou o presidente. "Pagamos uma fortuna por um conceito fracassado, uma política fracassada que tornaria a paz no Oriente Médio impossível".

"Trinta dias após a notificação do secretário Pompeo, uma várias sanções da ONU contra o Irã serão restabelecidas", disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA em um comunicado, acrescentando que a medida também estenderá o embargo sobre Armas de 13 anos contra o Irã.

Durante sua visita a Nova York, Pompeo também planeja se reunir com o secretário-geral da ONU, António Guterres, para discutir o que o governo dos EUA chama de questão do Irã.

Essa medida pode colocar o governo Trump contra as prioridades de outras potências mundiais, incluindo aliados importantes, que argumentam que os EUA não têm autoridade para impor sanções internacionais e não planejam participar desse processo.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos destacou que está claro que Washington "sempre teve o direito" de tomar medidas punitivas contra Teerã.

Trump está revoltado com a decisão tomada na semana passada pelo Conselho de Segurança da ONU de rejeitar a proposta de Washington de estender o embargo de armas ao Irã, que expira em outubro.

Após a votação, a representante permanente dos Estados Unidos na ONU, Kelly Craft, disse que nos próximos dias seu país começará a lançar o procedimento para restabelecer as sanções contra o Irã nos termos do acordo nuclear de 2015, das quais os EUA se retiraram em 2018.

Durante a última votação da proposta de Washington de estender o embargo ao Irã, a Rússia e a China se opuseram à medida, enquanto a França, o Reino Unido, a Alemanha e oito outros membros do Conselho de Segurança se abstiveram. Os Estados Unidos e a República Dominicana foram os únicos países dos 15 membros do órgão que votaram a favor do projeto de resolução.

Mike Pompeo afirmou que o resultado da votação abriu caminho para que o "principal Estado patrocinador do terrorismo", como o governo estadunidense classifica o Irã, compre e venda armas sem o estabelecimento de restrições específicas da ONU.

Por sua vez, o presidente iraniano, Hasan Rohaní, qualificou o resultado da votação de "grande sucesso", enquanto o embaixador do Irã na ONU, Majeed Takht Ravanchi, disse que Washington está tentando usar o embargo de armas "como pretexto. para matar para sempre "o acordo nuclear de 2015.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.