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      Trump anuncia acordo com o Irã para encerrar a guerra

      Presidente dos EUA afirma que memorando ainda depende de detalhes finais; proposta pode encerrar guerra iniciada em fevereiro

      O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa no Rockland Community College em Suffern, Nova York, EUA, em 22 de maio de 2026 (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)
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      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (23) que um acordo de paz com o Irã está “amplamente negociado” e deve incluir a abertura do Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o transporte global de petróleo.  

      Segundo a Reuters, Trump declarou que um memorando de entendimento sobre o acordo está em fase avançada e que os pontos finais ainda estão sendo discutidos. “Os aspectos finais e os detalhes do Acordo estão sendo discutidos atualmente e serão anunciados em breve”, escreveu o presidente em sua rede social, a Trump Social.

      A declaração foi feita após Trump manter conversas separadas com líderes de países de maioria muçulmana e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O anúncio ocorre em meio à expectativa por novos desdobramentos diplomáticos envolvendo Washington, Teerã e aliados regionais.

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