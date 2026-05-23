Trump anuncia acordo com o Irã para encerrar a guerra

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (23) que um acordo de paz com o Irã está “amplamente negociado” e deve incluir a abertura do Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o transporte global de petróleo.

Segundo a Reuters, Trump declarou que um memorando de entendimento sobre o acordo está em fase avançada e que os pontos finais ainda estão sendo discutidos. “Os aspectos finais e os detalhes do Acordo estão sendo discutidos atualmente e serão anunciados em breve”, escreveu o presidente em sua rede social, a Trump Social.

A declaração foi feita após Trump manter conversas separadas com líderes de países de maioria muçulmana e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O anúncio ocorre em meio à expectativa por novos desdobramentos diplomáticos envolvendo Washington, Teerã e aliados regionais.