Trump anuncia encontro com líderes do Talibã

Presidente dos EUA disse neste sábado que que se encontrará pessoalmente com os líderes do grupo em um futuro próximo edit

Reuters - - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou neste sábado um acordo que os EUA assinaram com os insurgentes do Taliban no Afeganistão e disse que se encontraria pessoalmente com os líderes do grupo em um futuro próximo.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse que os vizinhos do Afeganistão devem ajudar a manter a estabilidade após o acordo, que pode abrir caminho para uma retirada total de soldados estrangeiros do país e representar um passo em direção ao fim da guerra de 18 anos na nação.

Muitos esperam que as próximas negociações entre os lados afegãos sejam mais complicadas do que o acordo inicial. Mas Trump disse achar que as negociações serão bem-sucedidas porque “todo mundo está cansado da guerra”.