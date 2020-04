Trump anuncia investigação sobre a origem do coronavírus

Sputnik – O presidente americano Donald Trump disse que os EUA estão considerando versões de a COVID-19 ter tido origem em um laboratório na cidade chinesa de Wuhan e que pretendem determinar sua origem.

"Muitas coisas estranhas estavam acontecendo, mas há muita investigação em andamento e nós vamos descobrir", disse Trump, quando solicitado a comentar sobre a probabilidade de um cenário de o vírus ter vazado de um laboratório na cidade chinesa de Wuhan.

"Tudo o que posso dizer é que, de onde quer que tenha vindo, de qualquer forma veio da China. 184 países agora estão sofrendo por causa disso. E isso é muito ruim, não é?", complementou.

No dia 16 de abril, a Fox News, citando fontes, afirmou que o primeiro paciente com COVID-19 trabalhava em um laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, argumentando que o laboratório não tinha o intuito de desenvolver armas biológicas, mas de demonstrar excelentes resultados na pesquisa de vírus por cientistas chineses.

Anteriormente, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, exigiu da China transparência em relação ao surgimento da pandemia de coronavírus. Ao mesmo tempo, ele se recusou a confirmar ou desmentir publicações da mídia americana de que o vírus poderia ter escapado de um laboratório em Wuhan.

O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que Pequim tinha tomado uma posição aberta e responsável sobre a publicação de dados relativamente à epidemia do coronavírus desde o início.

De acordo com os últimos dados da Universidade Johns Hopkins, foram registrados no mundo quase 2,2 milhões de casos de infecção no mundo, com mais de 154 mil mortes.

